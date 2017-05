Berg-og-dalbane-strid til Høyesterett

Berg-og-dalbanestriden om hvem som har opphavsretten til attraksjonen Il Tempo Extra Gigante i fornøyelsesparken Hunderfossen skal avgjøres av Høyesterett.

Det bitre oppgjøret mellom Caprino Filmcenter, representert ved Ivo Caprinos sønn Remo og Aukruststiftelsen, skal igjen føres inn for retten etter at Høyesteretts ankeutvalg har akseptert anken fra Hunderfossen familiepark.

Striden dreier seg om hvem som har opphavsretten til bilen Il Tempo Gigante. Animatøren og filmskaperen Ivo Caprino innledet i 1969 et samarbeid med forfatteren, humoristen og tegneren Kjell Aukrust.

Tegning og modell

Den legendariske racerbilen Il Tempo Gigante ble i sin tid omskapt fra tegning til modell og senere fullversjon av Bjarne Sandemose som var ansatt i Caprino Filmcenter. Bilen var sentral i tidenes norske filmsuksess – «Flåklypa Grand Prix», som har solgt 5,5 millioner kinobilletter i Norge og er oversatt til 13 språk.

Caprino-arvingen gikk til sak mot Hunderfossen familiepark i 2015, etter at de hadde bygd en berg-og-dalbane med et Il Tempo Gigante-inspirert kjøretøy som ny attraksjon. Caprino mener Il Tempo Extra Gigante er basert på filmbilen. Aukruststiftelsen hevder den ble laget på bakgrunn av Kjell Aukrusts originale tegninger.

Dyr prosess

Partene har så langt vunnet hver sin runde i retten. I oktober 2015 kom Sør-Gudbrandsdal tingrett fram til at attraksjonen ikke er en ulovlig etterligning av filmbilen. Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino filmsenter.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har rettstvisten så langt kostet partene 13 millioner kroner.

Ser fram til avgjørelse

Styreleder Lars Espen Aukrust i Aukruststiftelsen sier seg glad for at Høyesterett nå skal avgjøre tvisten.

– Det er behov for å få klarhet i de prinsipielle spørsmålene rundt opphavsretten, sier han til avisen.

Remo Caprino er ikke overrasket over at også landets høyeste domstol skal behandle saken.

– Vi hadde gjerne sett at dommen fra lagmannsretten ble stående. Da hadde vi vært ferdige. Men jeg forstår godt at dette er en prinsipiell sak som er interessant for Høyesterett. Jeg ville også anket dersom jeg hadde tapt i lagmannsretten, sier Caprino til GD.

Saken er ikke berammet, men vil etter alt å dømme komme opp til endelig avgjørelse i løpet av året.