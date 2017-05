Usolgte heliumballonger sendt opp i lufta

Mange lesere av BTs lesere skal ha reagert og sendt avisen bilder av store klaser som stiger til værs i Bergen. Det skal angivelig ha vært selgere i sentrum som valgte å slippe løs sitt overskytende varelager da de ga seg for dagen. En av selgerne bekrefter til avisen at salget gikk trått på nasjonaldagen, men at han vil binde det han ikke fikk solgt til en søppelkasse, så folk kan forsyne seg gratis.

Flere steder i landet, som i Skien og Porsgrunn, ble salg av heliumballonger på 17. mai forbudt, begrunnet med forsøplingen de forårsaker i naturen og gassen som brukes.

En avdelingsdirektør på Haukeland sykehus i Bergen har tidligere frarådet folk å kjøpe heliumballonger, fordi gassen er en begrenset ressurs som blant annet brukes i kreftbehandling. Det kom også sterke reaksjoner og økt bevissthet blant folk da en hval på Sotra ble funnet med 30 plastposer i magen.