Stjal utstyr for flere hundre tusen

– Vi oppdaget det da vi kom på jobb i dag tidlig, sier Ellen Jonassen i Anleggsgartner Ingvar Jonassen AS. En runde rundt på tomta viste innbrudd i fire konteinere. Fra dem var det stjålet utstyr som Jonassen anslår har en verdi på rundt 250.000 pluss moms. Nå er politiet på jakt etter tips om noen kan ha hørt eller sett noe i området i det aktuelle tidsrommet.

Natt til 17.mai

– Sannsynligvis har innbruddet skjedd natt til 17. mai. Vi tror det må ha skjedd en gang mellom klokka 17.30 tirsdag da de ansatte lukket og låste og 17. mai. En av de ansatte kjørte forbi der på 17. mai og så at den ene konteineren var åpen, men koplet det ikke til noe innbrudd, sier politioverbetjent Steinar Hjellnes, leder i ordensseksjonen i politiet.

Med lastebil?

– Det er stjålet mye, blant annet en tohjulstraktor med fres, tre kantklippere, fire 90 kilo tunge platevibratorer og et stort aggregat. I tillegg til flere motorsager og steinsager, et stort sagbord og en stor kombi meisel- og sagemaskin, forteller Hjellnes. Han mener de ubudne gjestene må ha hatt en større bil med seg.

– Og dette er jo heller ikke ting du bare hiver inn i bilen, sier Hjellnes. Har du hørt eller sett noe i området vil politiet ha tips på telefon 02800.

– Vi har så langt kun hørt om ett tilfelle. Men vår erfaring er at det gjerne kommer flere liknende tilfeller i kjølvannet av et slikt innbrudd, sier Hjellnes.

Tror det er raid

For de ansatte i Anleggsgartner Ingvar Jonassen ble dagen litt mer hektisk enn planlagt.

– Dette er jo utstyr vi bruker hver dag. Og her er det høgsesong. Men heldigvis hadde vi noe utstyr i bilene, samt ute på anleggsplasser. Nå er vi allerede i gang med å skaffe oss nytt, sier Ellen Jonassen. Hun skjønner ikke helt hvordan de har fått med seg det tunge utstyret.

– Du tror ikke du får se igjen det stjålne utstyret?

– Magefølelsen min sier at dette kanskje er et slikt tjuveriraid. Så jeg tror vel ikke at vi ser det igjen, nei. Men vi har nå tipset andre som er i samme bransje via en facebookgruppe. Vi hadde også logo på alle tingene våre, men de er vel allerede skrapet av nå, sier Jonassen.