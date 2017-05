Slik skal de utvikle Øyriket

En opplevelsesskredder skal hjelpe reiselivet med å sy sammen gode opplevelser i ytre Romsdal.

Bak satsingen står destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal AS, med støtte fra næringsforeninger og lag i Aukra, Midsund og Sandøy.

Aktive opplevelser

– Målet er å utvikle aktive naturopplevelser, i et kystlandskap som byr på opplevelser i verdensklasse. Opplevelsesskredderen skal samarbeide med reiselivet, og jobbe med råvarer som Ona fyr, ville fjell i Midsund og sykkelvennlige øyer ute i havgapet, sier ass. reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn i Visit Nordmøre og Romsdal AS i en pressemelding.

Dermed har destinasjonsselskapet overtatt stafettpinnen etter merkevareprosjektet «Øyriket i Romsdal».

Vil bygge lønnsomt reiseliv

– Næringsforeninger og lag i Aukra, Midsund og Sandøy har bygd opp en sterk merkevare. Nå vil vi søke å kommersialisere merkevaren «Øyriket i Romsdal». Målet er, sammen med reiselivsaktørene selv, å sette sammen gode opplevelser. Disse skal vi markedsføres og selge, slik at både turister og lokalbefolkning enkelt å kjøpe seg gode opplevelser ute på øyenes, sier reiselivsdirektøren.

Fræna og Eide?

Stillingen som opplevelsesskredder er plassert hos destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal AS. Den er bl.a. finansiert med midler fra GassROR IKS og Aukra Næringsforum. Bak satsingen står også Midsund Næringsforum og Sandøy Næringslag. Det er åpent for at satsingen også kan utvides til å omfatte Fræna og Eide, som dermed kobler «Øyriket i Romsdal» opp mot en annen sterk reiselivsdestinasjon: Atlanterhavsvegen.