Slåssing og beruselse natt til torsdag

Siste del av 17.-maifeiringen ble i overkant fuktig for enkelte. Klokka 01.25 måtte politiet i Molde ta grep for å hjelpe en mann i slutten av 20-årene som hadde fått for mye å drikke.

Han ble vurdert til ikke å være i stand til å ta vare på seg selv, og ble derfor kjørt hjem av en patrulje.

Klokka 00.47 fikk politiet melding om slåssing på Reknes i Molde. Da patruljen kom til stedet var det imidlertid stille. Partene hadde ordnet opp selv, melder politiet.