Mener French må sone i Norge

Kongolesiske myndigheter framholder overfor Dagbladet at de forventer at Joshua French skal sone i et norsk fengsel.

-Jeg vet ikke hvordan det juridiske systemet fungerer i Norge, men avtalen som ble gjort med oss er tydelig. Vi forventer at French møter i rettssystemet i Norge, og at han fortsetter sin soning der, sier en av president Kabilas nærmeste rådgivere, Kikaya Bin Karubi, til Dagbladet.

Stoler på norske myndigheter

Presidentrådgiveren vil ikke si noe om hvordan kongolesiske myndigheter vil reagere dersom de får bekreftet at French ikke skal sone i Norge.

-Vi stoler på norske myndigheter. Det er umulig for meg å kommentere noe som ikke er en realitet, sier Kikaya Bin Karubi.

Joshua French kom til Norge onsdag etter å ha sonet ni år og blitt dømt til døden i Kongo. Utenriksminister Børge Brende (H) sa onsdag at avtalen med Kongo ikke er en soningsoverføring, eller benådning, men at den er basert på helsemessige vurderinger.

– Dette er viktig å understreke: French har ikke en dom mot seg i Norge, sa Brende under pressekonferansen han holdt sammen med statsminister Erna Solberg onsdag.

UD opplyser til NTB torsdag at denne uttalelsen står fast.

En fri mann

Også Hans Marius Graasvold, som er advokaten til Joshua French, forstår avtalen med Kongo slik at Joshua French nå er en fri mann.

– Det er ikke sånn at det ligger i denne beslutningen at han skal fortsette å sone straffen her. Han er rett og slett besluttet overført. Der han er nå, er i overensstemmelse med de ønskene og forutsetningene som ble besluttet fattet på kongolesisk side, sier Graasvold til Dagbladet.