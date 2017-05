MC-fører stakk av fra politiet – må i fengsel

En Molde-mann i midten av 40-årene er dømt til fengsel for å ha stukket av fra politiet på motorsykkel for et år siden. Saka var i forrige uke oppe til behandling i Romsdal tingrett.

Ute på byen

Det var ei natt i mai i fjor at mannen satte seg på motorsykkelen for å kjøre hjem, på tross av at han hadde drukket både øl, vin og noe sprit.

I retten forklarte han at han først hadde forsøkt å få tak i drosje på veg hjem fra en bytur lørdag kveld, men da han ikke lyktes, bestemte han seg for å kjøre hjem selv.

Ga opp jakten

Vest i Molde sentrum oppdaget en politipatrulje mannen, og blinket med lysene for å få ham til å stoppe. Mannen fryktet at han ville bli tatt for ruspåvirket kjøring, og svingte derfor forbi politiet og «ga full gass» vestover på Julsundvegen. Her er fartsgrensa 60 km/t, seinere 70 km/t.

Ifølge politiet, som satte på blålys og tok opp jakten, viste speedometeret deres opp mot 170 km/t, men likevel klarte de ikke å innhente mannen. De ga etter hvert opp jakten.

Ved Baret på Julsundet hadde mannen så stor fart at han ikke klarte svingen. Han kjørte over en jordvoll og havnet til slutt inn i en krattskog.

En drosjesjåfør som kom i motsatt kjøreretning var vitne til ulykka. Han måtte bremse opp og skifte kjørefelt for å unngå kollisjon.

Stakk av på nytt

Molde-mannen var uskadd etter utforkjøringen og la på sprang for å gjemme seg. Drosjesjåføren fikk varslet politiet, men da de ikke fant ham i nærheten av motorsykkelen, satte de i gang et stort søk, i frykt av at han var skadd og trengte hjelp.

Mannen dro opp i fjellet og gjemte seg i ei bu.

Påfølgende dag tok han seg hjem og kontaktet deretter politiet. Han ble tatt med til blodprøvetaking, og prøvene av disse viste at han var påvirket av amfetamin.

Må i fengsel

«Det er tilfeldigheter at han selv ikke ble skadet som følge av ulykken og det var stor fare for at andre trafikanter ble rammet av tiltaltes uaktsomme føring av motorsykkelen. Kjøringen fant sted i trafikkert byområde med skiltet redusert hastighet. Videre ble det brukt store ressurser for å finne tiltalte og hjelpeapparatet ble bundet opp til dette oppdraget, til tross for at tiltalte var klar over at dette var helt unødvendig etter ulykken», heter det i dommen.

At mannen innrømmet å ha kjørt for fort, uaktsomt og deretter stukket av – og at saken har blitt et år gammel uten at han kan lastes for det – ble regnet i formildende retning. At han var ruspåvirket under kjøringen, ble imidlertid regnet som straffeskjerpende.

Etter dette ble han dømt til fengsel i 30 dager. Han mister også førerkortet i ett år og tre måneder. I tillegg må han betale saksomkostninger på 5.000 kroner.

Retten ble ledet av sorenskriver Svein Eikrem.