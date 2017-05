Her går restlageret av ballonger til værs

Molde kommune har vedtatt at de ikke skal tillate salg av heliumballonger i byen 17. mai. Likevel var det selgere på plass for å selge slike ballonger på nasjonaldagen. Og torsdag klokka 13.30 svevde en stor klase med heliumballonger over Molde sentrum. Restlageret gikk til værs.

– Politiet er tipset om ballongene som svever over Molde sentrum, og vi har varslet tårnet på Molde lufthavn. Dermed har de som har ansvar for luftfarten fått beskjed.

Det opplyser politiets operasjonssentral til Rbnett. Noe mer kom ikke politiet til å gjøre med den saken. Men politiet bekrefter at de hadde vært ute på 17. mai og gitt en ballongselger muntlig pålegg om å avslutte salget.

Forbud i flere år

Lederen av 17. mai-komiteen i Molde likte dårlig at noen trosset forbudet i Molde.

– Vi har i flere år hatt et forbud i Molde, og politiet har forholdt seg til det. Men det kan være at håndhevelsen ikke er streng nok, sier Eva-Brit Mauseth til Rbnett.

Hun snakket med flere selgere 17. mai, og hun er kjent med at politiet også har snakket med dem.

– Selgerne svarte bare unnvikende , og noen viste til at «det ikke står noe i Norges Lover om at det ikke er lov til å selge ballonger». Mitt inntrykk er at de bare fortsatte å selge straks politiet hadde snudd ryggen til. Jeg synes dette vitner om mangel på respekt for politiet og for forbudet som gjelder i Molde, sier Mauseth.

– Hvorfor vil dere ikke ha ballongene i byen 17. mai?

– Det er det flere årsaker til. En ting er at flagget skal være i fokus denne dagen - ikke heliumfylte ballonger. Vi har til og med opplevd at noen har solgt ballonger i barnetoget. En annen årsak er forurensingen. Mange av ballongene mistes eller slippes, og da havner plasten i naturen. Dette er forsøpling. Og akkurat nå ser jeg klasen med ballonger som svever over byen...