Telt blåste over ende

Politiet måtte rykke ut til Vanndamman i Kristiansund i 03.00-tiden onsdag, hvor et telt tilhørende russen holdt på å blåse over ende på grunn av kraftig vind.

– Vi fikk flere telefoner fra engstelige russ som fryktet for å bli skadet da vinden tok tak i teltet deres, sier operasjonsleder Ole Wulvik til Tidens Krav.

Kort tid etter meldte politiet at teltet hadde blåst på høykant, og at området måtte tømmes for å forhindre personskader.

Litt over klokken 04.00 kom brannvesenet for å bistå politiet med sikring av teltet. Ingen kom til skade under hendelsen.

– Russen var nok både engstelige og irritert, men alt i alt gikk det greit å bortvise de fra området, og vi har ikke brakt inn noen av russen i natt. Verken i Kristiansund eller Molde. Det er vi fornøyd med, sier Wulwik til Tidens Krav.