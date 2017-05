Se borgertoget på Rbnett!

Kommer du deg ikke til Molde sentrum for å se årets borgertog? Da kan du se det direkte på Rbnett.

– Sammen med vår samarbeidspartner Streambird vil vi filme hele borgertoget 17. mai fra klokka 16.00, sier digitalredaktør Øyvind Brunvoll i Romsdals Budstikke.

Opptaket vil bli gjort fra Sandvegen 27.

– Borgertoget i Molde er et flott innslag på nasjonaldagen. Her stiller flere korps, mange idrettslag og foreninger, og ikke minst russen opp med festlige innslag. Det er vel verdt å få med seg enten ved å være i Molde sentrum eller å se det på Rbnett, sier Brunvoll, som også satser på å ha videoen som opptak på Rbnett etter at toget er ferdig.

Molde på direkten i NRKs 17. mai-sending Barnetoget og leikarringen kjem på direktesendt TV på nasjonaldagen, i tillegg kjem nokre «hemmelege» 17. mai-innslag.

Romsdals Budstikke har reportere flere steder i distriktet på nasjonaldagen, og de leverer artikler og bilder på Rbnett utover dagen og i papiravisa 18. mai.

– Vi pleier å få mange bilder fra leserne våre på 17. mai, og det håper vi på også i år, oppfordrer Brunvoll.