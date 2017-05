Tekniske problemer for Rbnett

Polaris-avisene på Nordvestlandet, deriblant Romsdals Budstikke, fikk seint mandag kveld noen tekniske problemer. Dette skyldtes en oppdatering av brannmuren knyttet til dataparken i Trondheim.

Det var desktop-brukerne av Rbnett og e-avisa som først og fremst ble skadelidende. For mobilbrukerne fungerte det meste som det skulle.

Feilretting har pågått gjennom morgentimene, og Rbnett er nå igjen oppe og går for pc/desktop-brukere. E-avisa er imidlertid fortsatt nede for pc/desktop, men fungerer på mobile plattformer. Den fungerer også for desktop-brukere ved en alternativ innlogging her.

Oppdateringsverktøyene for Rbnett har også vært nede, og disse «lugger» fortsatt. Dette er årsaken til noe mangelfulle oppdateringer i morgentimene tirsdag.