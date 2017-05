Nå blir det liv i dette lokalet igjen

Helt siden Margareth «Maggen» Wicken flyttet skomakerverkstedet ut av Torget 2, har det knøttlille lokalet stått tomt. Nå skal Didrick Ose vekke det til liv igjen.

– Torsdag 15. juni åpner Molde Adventure Center. Her kan turister, besøkende og byens innbyggere leie kostbare elektriske sykler og utforske noen av byens perler på egenhånd, eller få guidet omvisning på Aker stadion og Romsdalsmuseet. Vi er spente på hvor stor etterspørselen etter et slikt tilbud er, sier han til Rbnett.

Drives av masterstudenter

Prosjektet er en spin-off fra Oses selskap Did Adventure, og skal drives av Bernadette og Márk, to studenter som tar en master i Sports Management ved Høgskolen i Molde.

– De vil hovedsakelig guide byvandringene. Vi legger opp til at sykkelturene blir gjennomført på egenhånd. Andre som driver i den samme bransjen erfarer at de aller fleste ønsker et kart og anbefalinger, for så å finne ut av resten selv, sier Ose.

– Planlegger dere å utvide tilbudet hvis etterspørselen er stor nok?

– Ja, det kan være at vi bygger ut med for eksempel fjell- og kajakkturer.

Salg av lokal brus

Ose sier at de elektriske syklene kommer til å stå i en kult dekorert container utenfor Torget 2. Inne i selve lokalet vil det være en liten shop.

– Her skal vi selge småting som hansker, luer, capser og T-skjorter. Det blir også salg av noe drikke – fra Oskar Sylte, selvfølgelig. Det er fortsatt litt tidlig å uttale seg om alle detaljene, da vi er inne i den siste planleggingsfasen, sier han.

– Ikke et rent turistkontor

Etter at Molde kommune ikke hadde råd til å gi driftstilskudd, måtte turistkontoret på Torget stenges ved utgangen av 2015. Da tok Tone Tallaksen ved «Maggen & Tone» frivillig på seg vertskapshatten. I juni i fjor kom beskjeden om at også butikken i Storgata 13 skulle avvikles.

Markedssjef Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest har tidligere uttalt til Romsdals Budstikke at et turistkontor er en vertskapsfunksjon som de håper å få på plass igjen.

– Vil du si at dette blir byens nye turistkontor?

– Jeg har vegret meg litt for å kalle det for et turistkontor, og omtaler det derfor bevisst som Molde Adventure Center. Lokalet er bare 8 kvadratmeter stort, og vil være bemannet av én person. Hvis hundrevis av cruiseturister ser et stort turistkontor-skilt, kommer nok køen til å bli litt for lang, sier Ose.

– Jeg er likevel veldig åpen for at prosjektet kan ha noe av den samme funksjonen som et turistkontor. Alle er selvfølgelig velkommen innom for å spørre om det de måtte lure på, legger han til.

Prosjektets nettsider www.moldeadventurecenter.no, hvor det er mulig å booke aktivitetene, ble lansert i helga.

Åpent i to måneder

I utgangspunktet planlegger Molde Adventure Center å holde åpent syv dager i uken frem til 15. august.

– Hva de nøyaktige åpningstidene blir, er ikke helt spikret. Vi kommer blant annet til å se an cruisetrafikken. Hvis et skip legger til kai sent på ettermiddagen, kommer vi til å holde åpent litt lenger for å fange opp den besøkstrafikken, sier Ose.