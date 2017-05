Glamox legger fram gode kvartalstall

Glamox la tirsdag fram tallene for 1. kvartal 2017. Omsetningen økte i kvartalet med 9,9 %.

– Valutanøytralt og på sammenlignbar virksomhet opplevde konsernet en økning på 12,9 %.Konsernet oppnådde vekst i ordreinngangen i kvartalet på 9,7 % sammenlignet med samme kvartal i 2016. Valutanøytralt og på sammenlignbar virksomhet er økningen på 12,1 %, heter det i en pressemelding fra Glamox.

– Vi er godt fornøyd med utviklingen i ordreinngangen for konsernet i årets første kvartal. Spesielt gledelig er det at begge salgsdivisjonene våre viser vekst i ordreinngangen til tross for noe krevende markeder spesielt for Global Marine & Offshore (GMO) divisjonen vår, sier konsernsjef Rune Marthinussen.

Veksten i omsetning og resultater er positivt påvirket av at påskehelligdagene i år ligger i 2. kvartal i motsetning til i 1. kvartal i fjor.

Professional Building Solution (PBS) divisjonen leverer totale belysningsløsninger til yrkesbygg. De viktigste markedene for denne divisjonen er Sentral- og Nord-Europa. PBS opplever stabil etterspørsel etter belysningsløsninger i sine hovedmarkeder. Økningen i salg av armaturer med LED-teknologi representerer i all vesentlig grad veksten i markedet.

Global Marine & Offshore (GMO) divisjonen leverer totale belysningsløsninger til de globale marine- og offshoremarkedene. Aktivitetsnivået innenfor nybygging, ombygging og rehabilitering av alle typer maritime fartøy og offshore-installasjoner styrer markedsutviklingen for denne divisjonen. GMO opplever en varierende markedsutvikling innenfor sine hovedsegmenter. Cruise & Ferge-segmentet og Navy segmentet utvikler seg positivt, mens det fortsatt er lave investeringer innen Offshore-segmentet og færre bestillinger til nye handels- og supplyskip.

– Glamox har fortsatt viktig produksjon i Norge. En fortsatt svak krone samt en moderat lønnsutvikling i Norge i forhold til sammenlignbare land er viktig for konkurransekraften til denne produksjonen, heter det i pressemeldingen fra Glamox.