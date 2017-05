Elsykkelsalget eksploderer

Norsk Sportsbransjeforening varsler dobling av elsykkelsalget for femte år på rad. Regjeringen setter av minst 11,7 milliarder på å tilrettelegge for syklister.

– I fjor ble det solgt cirka 40.000. I år kan vi få et salg på 80.000, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening om elsykkelsalget til Dagsavisen. Til sammenligning ble det solgt rundt 2.000 elsykler for fem år siden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i årets tre første måneder ble importert over 12.000 elsykler og at importen ble mer enn doblet fra februar til mars.

Regjeringen følger opp den økende interessen med en satsing på programområder knyttet til sykling og ekspressykkelveier som beregnes til 11,7 milliarder kroner, ifølge Nasjonal transportplan 2018–2019. I inneværende periode er det satt av 6,9 milliarder til de samme postene.

Dessuten er det lagt inn planer for å tilrettelegge for sykkeltrafikk langs nye veiprosjekter og belønningsordninger knyttet til sykling i landets ni største byer.

Samtidig framgår det at tilskudd til gang- og sykkelveier i mindre byer og tettsteder reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.

Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt har tallfestet at Norge må opp i 40.000 solgte elsykler årlig før elsykkelbruk får effekt på klimautslippene.