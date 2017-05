Disse vitnene skal hjelpe Kristiansund

Ankesaka i sjukehusrettssaken skal opp til behandling i Frostating lagmannsrett 7.-13. juni.

I dag kan Romsdals Budstikke fortelle hvilke vitner de nye advokatene til Kristiansund kommune vil bruke for å få kjent plasseringsvedtaket kjent ugyldig.

Her er Kristiansunds fem ankepunkt i sjukehussaka Peker blant annet på at fellessjukehuset blir 1,5 milliarder for dyrt.

Dette skjer fra dag til dag

Oversikten fra Advokatfirmaet Hjort viser også hvordan dagene vil bli brukt i rettssalen.

Onsdag 7. juni vil advokat Camilla Selman holde sitt innledningsforedrag for Kristiansund kommune, mens regjeringsadvokat Erik Bratterud holder innledning for Helse Midt-Norge.

Torsdag 8. juni er det partsforklaringer og vitneforklaringer. Vitneforklaringene fortsetter fredag 9. juni.

Mandag 12. juni skal advokatene etter planen holde sine prosedyrer, med påfølgende replikker og dublikker.

Tirsdag 13. juni er holdt av som en reservedag.

Gamle kjente

Torsdag 8. juni starter med partsforklaringer fra ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund kommune og styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge.

Deretter blir det vitneforklaringer fra administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, og fra tidligere fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Odd Jarle Veddeng. Begge disse vitnet også i saka i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer i mai i fjor.

Nytt vitne

Så kommer et helt nytt vitne, Jan Høegh. Han er tidligere partner i Holte Consulting, selskapet som leverte kvalitetssikringen av den oppsummerende idefaserapporten som Helse Møre og Romsdal utarbeidet om tomtevalget.

Kvalitetssikringen fra Holte Consulting slaktet på lang veg arbeidet som var gjort av daværende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal.

Eidsvik trakk seg som direktør samme dag som kvalitetssikringen ble levert.

Høie på fredag

Deretter er det styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal som skal i vitneboksen, etterfulgt av tidligere styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte. Begge vitnet i Inntrøndelag tingrett.

Fredag 9. juni starter med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Også han vitnet sist gang.

Deretter er nestleder i styret i Helse Møre og Romsdal, Petter Bjørdal, oppført på vitnelista. Han støttet Hjelset da de innstilte til vedtak 17. desember 2014. Han vitnet ikke sist gang.

Haga og Eidsvik

Videre denne fredagen er det planlagt at tidligere administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, skal i vitneboksen, etterfulgt av tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik. Begge vitnet i Inntrøndelag tingrett.

Lars Magnussen, tidligere rådgiver i eieravdelingen i Helse Midt-Norge, står deretter oppført, før ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode Myrvold, avslutter dagen. Også disse to vitnet i forrige runde.

Bare to nye

Det er dermed bare to nye vitner i forhold til da sjukehussaka gikk i tingretten: Jan Høegh og Petter Bjørdal.

Totalt 17 personer vitnet i forrige runde, men ni av disse er ikke innkalt på nytt: Tidligere politimester og PST-sjef, Per Sefland – rådgiver i Kristiansund kommune, Helge Hegerberg – lege ved Kristiansund sykehus, Kennet Swan – styremedlem i Helse Midt-Norge, Liv Stette – direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, Torbjørg Vanvik – ordfører i Molde, Torgeir Dahl – tidligere styreleder i Helse Møre og Romsdal, John Harry Kvalshaug – tidligere administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Trond Michael Andersen – og tidligere ansattrepresentant i styret for Helse Møre og Romsdal, Harald Topphol.

Følgende vitner møter etter innkalling fra Kristiansund kommune: Odd Jarle Veddeng, Astrid Eidsvik, Jan Høegh, Petter Bjørdal og Espen Remme.