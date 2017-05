– 1,5 milliarder kroner for dyrt

Ankesaka i saka Kristiansund kommune har anlagt mot Helse Midt-Norge, starter i Frostating lagmannsrett i Trondheim onsdag 7. juni.

I retten kommer advokat Camilla Selman i advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Kristiansund kommune til å legge ned påstand om at vedtaket helseminister Bent Høie fattet 19. desember 2014 om å legge det nye sjukehuset til Opdøl på Hjelset, blir kjent ugyldig.

I sin begrunnelsen for å få sjukehusvedtaket kjent ugyldig legger Kristiansund kommune vekt på fem hovedpunkt kommunen mener støtter opp under påstanden om at vedtaket om sjukehusplassering er ugyldig.

Her er hovedankepunktene slik Kristiansund kommune har anført i sluttinnlegget til lagmannsretten:

1. Grunnlaget for å beslutte at sjukehuset bygges på Opdøl inneholder feil forutsetning, ved at sjukehuset ville bli vesentlig dyrere enn de økonomiske rammene ga rom for.

Dette begrunner Kristiansund kommune med at Helse Møre og Romsdals beregninger av areal og hvor mye som må investeres, uprøvd ble lagt til grunn.

– De feilaktige økonomiske forutsetningene var et sentralt premiss i beslutningsgrunnlaget, og de er sannsynlig at feilen hadde betydning for utfallet av saka, skriver advokat Selman.

Kristiansund kommune viser til Helse Møre og Romsdals beregninger som innebar at fellessjukehuset ville bli om lag 1,5 milliarder kroner dyrere enn det Helse Midt-Norge mente var nødvendig.

2. Det ble ikke utredet hva plasseringen av sjukehuset på Hjelset – som er nærmere Ålesund enn Storbakken ville vært – hadde å si for økonomien.

– En faglig utredning ville ha avklart om det virkelig var slik at plassering på Opdøl ville være mer økonomisk gunstig enn plassering på Storbakken, skriver advokat Selman i sluttinnlegget.

3. Det foregikk eierstyring utenfor foretaksmøtet i Helse Møre og Romsdal i strid med helseforetakslovens bestemmelser.

Kristiansund kommune viser til at direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge tok kontakt med styreleder Ola H. Strand i Helse Midt og direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal og formidlet at statsråd Bent Høie hadde gitt uttrykk for at det var i orden for ham at Daniel Haga gikk for plassering av sjukehuset på Opdøl. Til Eidsvik formidlet Haga at Opdøl etter sonderinger i helse Midt-styret, ville være det eneste alternativet. Dette mener Kristiansund kommune måtte oppfattes som et styringssignal. Slik eierstyring utenfor foretaksmøtet må ansees som saksbehandlingsfeil, mener kommunen.

4. Mangelfullt beslutningsgrunnlag.

Kristiansund kommune mener arbeidet med idéfasen ikke var innrettet, mot at det sentrale spørsmålet som skulle avgjøres, nettopp var valg av tomt. Idéfaserapporten ble ikke sendt ut på høring. Manglene ved idéfasearbeidet kan ha virket bestemmende på vedtaket om å plassere sjukehuset på Opdøl, mener Kristiansund kommune.

5. Foretaksmøtene ble holdt med bare én dags mellomrom.

Kristiansund kommune anfører at det ble holdt styremøte i Helse Møre og Romsdal 17. desember 2014, i Helse Midt-Norge 18. desember og foretaksmøte i Helse Midt-Norge, der statsråden er foretaksmøte, den 19. desember 2014. Dette mener Kristiansund kommune var uforsvarlig sett i lys av omstendighetene forut for beslutningsprosessen. Kommunen viser til at det var skarp uenighet mellom administrasjonen i Helse Møre og Romsdal og administrasjonen i Helse Midt-Norge om hvilke faglige kriterier som skulle veie tyngst. Etter kommunens mening burde dette ført til at foretaksmøtet ble utsatt. Det kunne også ført til en kvalitetssikring av Helse Møre og Romsdals økonomiske beregninger.

I sum mener Kristiansund kommune at disse punktene underbygger påstanden om at plasseringen av fellessjukehuset må kjennes ugyldig.

Regjeringsadvokaten, som fører saka for Helse Midt-Norge, har lagt ned påstand om at anken fra Kristiansund kommune må forkastes. Helse Midt-Norge mener at foretaksmøtets vedtak 19. desember 2014 om Hjelset er gyldig.