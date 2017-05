Rema og Mega taper anseelse blant egne kunder

Norsk kundebarometer viser hvor godt fornøyd kundene er med bedrifter de har et fast kundeforhold til, gjennomført av Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. På lista over dagligvarekjeder stuper Rema fra andreplass til femteplass, ifølge DN. Med 70,9 prosent fornøyde kunder, ned fra 75,3 prosent, dupper de under grensa for såkalt fornøyd kundemasse, som ligger på 75.

Bare Meny, som topper lista med 76,7 prosent, kan smykke seg med at kundene deres er generelt fornøyd. Kjedens erkerival, Mega, Norges dyreste kjede i VGs matbørs, faller mest utenom Rema.

– Rema har vært uheldig med alt de har gjort. Selv det kjeden trodde var bra, ble dårlig mottatt. Tallene bekrefter alt vi har sett og hørt om Rema de siste månedene, for både tilfredshet og lojalitet faller, sier prosjektleder Pål Silseth i Norsk Kundebarometer.

Han tror likevel Rema henter seg inn og har mindre tro på Mega.

– Mega har over tid gjort det dårlig, og da må det være noe med konseptet. Slik det ser ut nå vil Mega miste markedsandeler, sier Silseth.