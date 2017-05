Nordmøring mister «lappen» i fire år

En mann i midten av 30-årene, fra søre del av Nordmøre, sto i forrige uke tiltalt for brudd på våpenloven, vegtrafikkloven og legemiddelloven i Nordmøre tingrett.

Mannen la alle kort på bordet og tilsto samtlige lovbrudd.

To dager på rad

Det var i september i fjor at politiet knep ham for å ha brukt og oppbevart narkotika. Det var også da han ble tatt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Dette skjedde to dager på rad. Mannen var påvirket av amfetamin og klonazepam, men kjørte likevel bil. Rusen ved første kjøretur ble beregnet til å tilsvare rundt 1,2 i promille.

Ved ett av tilfellene kjørte han også for fort.

Han ble i tillegg fratatt førerkortet første gangen han ble tatt, så da han ble tatt på nytt dagen etter, kjørte han uten gyldig førerkort.

Fant hagle i klesskap

I etterkant av den andre kjøreturen ransaket politiet boligen hans. Der fant de blant annet ei hagle i et klesskap. Våpen skal som kjent oppbevares i FG-godkjente sikkerhetsskap eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå.

Mannen ble også dømt for oppbevaring og bruk av hasj.

Betinget fengsel

Mannen er for flere år siden dømt for to tilfeller av ruspåvirket kjøring. Dette ligger såpass tilbake i tid at det ikke fikk utslag i straffutmålingen. Tilståelsen hans ga imidlertid strafferabatt.

Påtalemyndigheten ville fengsle mannen i 45 dager. Dette var retten enig i. Uten tilståelsen ville fengselsstraffen blitt satt til 60 dager, heter det i dommen.

Nordmøre tingrett mente at mannen var egnet for gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring. Dermed ble fengselsstraffen gjort betinget med en prøvetid på to år, forutsatt at han gjennomførte dette programmet.

Han mister imidlertid førerkortet for fire år, og må også betale ei bot på 22.000 kroner. Haglegeværet politiet fant i klesskapet ble dessuten inndratt.