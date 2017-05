15 tonn plast frå strender

Årets strandryddeaksjon har skapt stort engasjement lokalt, RIR har registrert 42 ryddeaksjonar i området.

Ikkje ferdig

– Aksjonen pågår framleis, så alle er ikkje ferdige enno. Det er uansett klart at vi kjem til å passere fjorårets resultat med god margin, seier informasjonsleiar Arne Buset i Romsdalshalvøyas interkommunale renovasjonsselskap, RIR.

I fjor vart det samla inn 11 tonn plast i lokale strandområde, i år anslår Buset at resultatet vert rundt 15 tonn.

– Vi har henta inn 6,5 tonn spesifikt frå ryddegrupper. I tillegg er det opna for å levere i dei ordinære henterutene, her har det kome inn om lag like mykje. Så kjem det som vert levert til lokale gjenvinningsstasjonar, som Årødalen, Varhol i Fræna og Rothaugen i Aukra, seier Buset.

Rydda i Midsund

Dei siste dagane har skolebarn i Midsund vore ute og samla plast. Mellom dei som var ute før helga, var mellomtrinnet på Midsund skule.

– Vi rydda i Krabbevikfjæra, ved moloen til Magerøya, og langs vegen i sentrum. Vi fann veldig mykje, fortel lærar Ingunn Røberg.

I fangsten var det mellom anna trålnot, tau og eit digert rør.

– Vi fann også ein nødrakett som gikk av, heldigvis gikk det bra, opplyser Røberg.

Mykje å finne

Elevane fann så mykje plastavfall at det måtte hentast ekstrasekkar for å få med alt.

– Kanskje blir det meir rydding, vi får sjå kva vi rekk. Men uansett tek vi med oss dette vidare i temajobbing mellom anna om å ta vare på naturen, og resirkulering, seier Røberg.

Engasjement

– Vi ser i år eit ekstra engasjement i strandryddinga. Folk har fått med seg at plast i havet er eit stort problem, og korleis det påverkar dyrelivet. Bilda av kvalen med plast i magen har nok gjort eit stort inntrykk på mange, seier Buset.

Strandryddeaksjonen som omfattar heile Midt-Norge, varer i år frå 1. mai til 20. juni.

– Hovudtrykket er nok unnagjort no, mange ryddar før 17. mai og konfirmasjon. Men ein del skoleklassar bruker gjerne å ha ein utedag på slutten av året, og kombinerer med strandrydding, seier Buset.

Kåring

Også i år skal det kårast «Årets strandryddar», både lokalt og i Midt-Norge. Premien er på 10.000 kroner.

– Vi trekker blant dei som er påmeldt, så langt er det 42 som er registrert lokalt, seier Buset.