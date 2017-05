Produksjonsstans ved Renault-fabrikker på grunn av dataangrep

Renault var lørdag det første franske selskapet som bekreftet at det var angrepet. Like etter opplyste selskapet at det har vært tvunget til å stanse produksjonen ved flere fabrikker for å hindre at viruset sprer seg videre.

Ifølge en kilde i arbeidernes fagorganisasjon er Renaults fabrikk i Dandouville i Normandie blant de rammede.

Også hos Renaults datterselskap i Slovenia, Revoz i Novo Mesto, stanset bilproduksjonen opp som følge av at datamaskiner ble infisert.

En talskvinne for Renault sier at selskapet gjennomgår situasjonen for å finne en løsning.

– Arbeidet har pågått siden i går kveld. Vi gjør det som trengs for å slå tilbake mot angrepet, sier hun til AFP.

Også Deutsche Bahn (DB), de tyske statsbanene, er rammet av programvaren som fører til at datamaskiner blir låst og filer utilgjengelige, samtidig som mottakerne blir bedt om å betale en løsesum for at filene ikke skal forsvinne.

Det har blant annet gått utover de digitale informasjonstavlene på tyske stasjoner, men togtrafikken skal ikke være rammet. DB regner med at datasystemet vil være fullt operativt innen lørdag ettermiddag.