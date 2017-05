Ny måling: Støre er statsministerfavoritt

Respons Analyse har gjennomført statsministermålingen for Aftenposten.

– Det er gledelig at Jonas leder statsministermålingen. Stortingsvalget i 2017 blir et veldig klart regjeringsvalg, sier Trond Giske, Aps nestleder.

Ifølge målingen foretrekker 53 prosent av kvinnene Støre, mens 33 prosent av kvinnene ønsker Solberg. Blant menn har Solberg et lite overtak.

– Det er bare i den eldste aldersgruppen over 60 år at Solberg har mer støtte enn Støre. I alle andre aldersgrupper ligger Støre en del foran, sier Idar Eidset i Respons Analyse.

Tallene som viser statsministerkandidatenes popularitet blant andre partier viser at Støre har et solid grep på velgerne fra Ap, SV, Sp, Rødt og Miljøpartiet de Grønne. Solberg er klart førstevalg hos dem som stemmer Høyre eller Frp, men hun er også populær blant KrF og Venstres velgere, men her er bildet mer delt. 42 prosent av Venstres velgere har Støre som førstevalg. Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, håper Solberg vil styrke seg fram mot valget.

– Jeg legger ikke så mye vekt på disse tallene. Det er få som er spurt i hvert parti, og over 50 prosent i både Venstre og KrF sier de vil ha Erna Solberg, sier han.