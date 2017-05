Nå skal JOWST gripe øyeblikket

Finalen lørdag starter klokka 22 lokal tid – klokka 21 norsk tid. Og innen klokka 0.30 vet vi om Norge tar seieren, eller om den for eksempel går til en storfavorittene, nemlig Portugal og Italia.

Guri Idsø Viken har fulgt musikkonkurransen i Kiev tett for bloggen Goodeveningeurope.net. Hun var i publikum under den andre generalprøven fredag, som er den som danner grunnlaget for fagjuryenes stemmer.

– Etter juryfinalen begynner jeg å lure på om Norge kan nå topp ti. De hadde veldig bra energi, perfekt vokal og god timing. Jeg tror det funker bra hos juryen, sier Viken til NTB.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

JOWST har tett program

De siste dagene har Joakim With Steen, mannen bak navnet JOWST, gitt mange intervjuer, både med norske og utenlandske journalister – i tillegg til det tette programmet med prøver og semifinale.

– Det har vært så mye å være med på, så adrenalinet har vært der hele tida, og da er det litt vanskelig å bare slå seg helt til ro. Og så vet jeg at bare at det er så mye vi skal være med på. Det jo kjempestas å gi intervjuer og sånt, sier Steen til NTB.

– Nå når jeg har muligheten, så må jeg gjøre det. Det er «Grab The Moment», grip øyeblikket. Grip muligheten når du får den, fortsetter han.

Masketrøbbel

På scenen er ansiktet hans gjemt bak det som etter hvert må være Norges mest omtalte maske, en avansert innretning med LED-lys i skiftende farger. Den sviktet under begge prøvene onsdag, også den som dannet basis for fagjuryenes stemmer i semifinalen.

Norges delegasjon klaget og krevde å få en ny framføring, men det ble avvist av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). EBU ba imidlertid juryene om å se bort fra at masken til JOWST ikke fungerte.

I selve semifinalen var imidlertid teknikken på JOWSTs side, og Europa så ut til å være overbevist om at Norge fortjente en finaleplass. Norden har tre land i finalen i år: Norge, Sverige og Danmark. Finland og Island gikk ut i den første semifinalen tirsdag.

JOWST: – Dette kommer til å gå bedre enn i semifinalen Fredag sto JOWST på scenen i Kiev i første prøve før finalen i Eurovision Song Contest. Nå funker det enda bedre enn i semifinalen, ifølge artistene.

Portugal forbi Italia

Italia har toppet den sammenlagte oddslista lenge, og det med god margin. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Fredag gikk imidlertid Portugal opp på oddstoppen. Landet stiller med Salvador Sobral, som framfører «Amar Pelos Dois». På grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.