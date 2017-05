Slik feirer Molde 275-årsjubileet

Helt fra 17. mai og frem til bursdagen 29. juni skal Molde kommune markere jubileet på forskjellige måter.

17. mai-markering

NRK sender som vanlig direkte fra flere steder i landet 17. mai. I år er Molde valgt ut som etter av stedene.

- 17.mai-komiteen holder kortene tett til brystet, men lover små overraskelser som markerer byens 275 års dag, skriver Molde kommune i en pressemelding.

Molde-ustilling

På Romsdalsmuseet 1. juni åpner en egen utstilling som viser byens utvikling fra 1742. Med vekt på årene mellom kommunereformene, 1964-2020.

- Romsdalsmuseet ønsker alle velkommen og tror mange vil kjenne seg igjen; og kanskje se seg selv på bildene!

Det er også lagt opp et pedagogisk opplegg for elevene fra 7. til 10. klasse. De skal alle besøke ustillingen på Molde kommunes regning.

- Slik ønsker vi at ungdommen i Molde skal bli bedre kjent med den lokale historien sin og kanskje bli enda mer glade i hjemstedet sitt, sier leder av byjubileumskomiteen, varaordfører Sidsel Rykhus.

Opplegget er lagt opp til ungdomsklassene, men kan også åpnes for andre ved nærmere avtale.

Festforestilling

Molde kulturskole skal markere 275-årsjubileet på sitt vis med en festforestilling 10. juni. Det blir to forestillinger denne dagen og skal i tillegg markere skolens første år i nytt bygg.

Festdagen

Bursdagen, torsdag 29. juni, starter med kake og ulike markeringer på omsorgssentrene i kommunen.

Senere på dagen blir det minikonsert med Tore Ljøkjel som kommer til å høres fra domkirketårnet. Det er i samarbeid med Gjensidige Nordmøre og Romsdal at konserten blir gjort mulig.

På rådhusplassen blir det gladjazz, bursdagskake og boller, selvfølgelig hilsninger, taler og underholdning. Blant de som skal bidra er Moldejazz, Teateret Vårt, Skyhøyt og Rabalderfestivalen.

Vennskapsbyene til Molde, Mikkeli, Borås og Vejle, er også på plass under markeringen.

- Vi regner med at hele regionen vil være med å feire handelsstaden Molde sin bursdag! Absolutt alle som ønsker det er hjertelig velkommen til fest på rådhusplassen, sier Rykhus, som har tatt høyde for boller og kake til over 2000 festglade barn i alle aldre. I tillegg til underholdning fra scena blir det flotte vindusutstillinger, konkurranser, stands, gode tilbud og en god porsjon lokal stolthet denne dagen! Arrangementet er et samarbeid mellom Molde kommune og Molde sentrum.

Spesiell byvandring

Ola Gjendem og Bjørn Austigard vil også markere festdagen med en spesiell byvandring, «Grunnkurs i Molde bys historie». Dette blir før familiefesten på rådhusplassen.

Etter festen kan du bli med på den nye KulTUR-løypa i Molde sentrum. Løypa, som markerer viktige historiske steder i byen, åpner offisielt denne dagen og Jarle Sanden er guide.

Det blir også en markering på gamle Gestestova.