Nesset Sp: – Nei til deponi

- Senterpartiet i Nesset er imot etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand, opplyser Einar Gagnat, leder i Nesset Senterparti.

Angrar på at han sa ja til deponi Denne Nesset-politikaren vil likevel ikkje ha deponi for farleg avfall på Raudsand.

Deponi-protest i Gjemnes Fire bygdelag protesterer på deponiplaner - kommunestyret følger opp.

Styret og kommunestyregruppa i Nesset Senterparti har vedtatt en uttale der det blir vist til satsing på reiseliv og matproduksjon, og fare for negativt omdømme ved etablering av deponi for farlig avfall.

– Fjellet er godt eigna som deponi for farleg avfall Veidekke og Bergmesteren Raudsand investerer opp mot ein milliard kroner og skal rydde opp i andres «gamle synder».

Her er uttalen fra Nesset Senterparti:

«Nesset Senterparti er imot etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand.

Primær- og turistnæringen er et viktig satsingsområde for Nesset og nærliggende kommuner, og vi mener at et deponi for farlig avfall vil ha en negativ effekt for omdømmet.

Omdømmet er en av de viktigste faktorene for turistnæringen, havbruksnæringen og øvrig matproduksjon.

Nesset Senterparti deler bekymringene til våre nabokommuner og mener at den potensielle risikoen for tap av allerede eksisterende arbeidsplasser, negativ miljøpåvirkning og konsekvenser for framtidige generasjoner er usikker.»