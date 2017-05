Her går steinraset

I slutten av mars gikk det et større ras ved Gråura på RV 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal. Store steiner og trær raste ut i vegbanen lørdag kveld 25. mars. Vegen var sperret da raset gikk, takket være forbipasserende bilist Ole Kristian Hammervoll.

- Jeg la merke til noe i vegbanen og idet jeg passerer merker jeg at det jeg kjørte over var hardt. Jeg valgte å stoppe og rygge tilbake. Jeg ble litt nysgjerrig når jeg kjente at det var noe jeg kjørte over, sier Hammervoll i en kampanjevideo fra Statens vegvesen.

Hammervoll varslet vegvesenet på telefon 175 etter å ha lagt merke til steinene i vegbanen. I tillegg kunne han høre lyder som kom fra bergveggen.

- Det var en litt svak tordning på en måte. Jeg hørte etter hvert at det ble mer og mer lyder, og du hørte at det kom ned småstein.

- Vi vil gjerne takke Ole Kristian Hammervoll for at han tipset oss om raset i Gråura. Det gjorde at vi fikk varslet entreprenøren som raskt rykket ut og fikk stengt av vegen. Det forhindret at noen ble skadet i raset. Vi håper derfor flere vil ringe 175 for å tipse oss, hvis de opplever noe som kan være til fare for andre, sier leder for VTS, Emilie Gynnild.

Du kan se intervjuet med Hammervoll i toppen av saka.

Vegen ble stengt i flere dager etter raset, som flyttet store steiner og trær ut i vegbanen.