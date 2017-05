Finn Tangen til ny jobb i Molde

Finn Tangen er ansatt som ny leder for personmarked ved Sparebanken Møre i Molde. Han kommer fra tilsvarende stilling i Vestnes.

Tangen kommer fra Molde, og har utdanning innen blant annet økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Molde. Etter 20 år ved kontoret i Vestnes, overtar han nå stafettpinnen ved Molde-kontoret etter Bjørn Brunvoll.

20 år på Vestnes

– Jeg har hatt 20 flotte år sammen med dyktige kolleger på Vestnes. Når jeg fikk muligheten til å lede et sterkt lag også i Molde, var dette en utfordring jeg ikke kunne takke nei til. Jeg kommer til en veldrevet avdeling som holder et høyt faglig nivå, og som har stor kunnskap om det som rører seg i nærmiljøet, sier Tangen.

Vekst i personmarkedet

Sparebanken Møre la nylig fram resultatet for 1. kvartal, som viser en vekst for personmarkedet på 8 prosent for konsernet totalt.

Adm. direktør i Sparebanken Møre Trond Lars Nydal er fornøyd med å få på plass Tangen som ny leder.

– Sparebanken Møre er – og skal være bank nr. 1 i Møre og Romsdal. Finn har lang bankerfaring, og vi er sikre på at han vil bidra positivt inn mot kundene med sin faglige tyngde og sitt sterke engasjement, sier Nydal.