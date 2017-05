Bølgevarsel for hele kysten

Kystverket og BarentsWatch lanserer i dag fredag en tjeneste som varsler bølgehøyde langs hele kysten.

– Bølgevarselet gjør det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Tjenesten er et nyttig både for hurtigbåter, ferger, fritidsbåter og annen kysttrafikk, skriver aktørene i en pressemelding.

HER kan du sjekke bølgevarselet akkurat nå for kystområder du er interessert i.

Varsler 60 timer framover

Tjenesten gir prognoser for bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning inntil 60 timer frem i tid. Og varslene «gis for farleder med passasjer- og annen kysttrafikk, inkludert områder hvor fritidsbåter trafikkerer.»

Det detaljerte bølgevarselet har vært under utvikling siden 2003, og dekker fra i dag 12. mai hele norskekysten.

Varselet presenteres gjennom en kartløsning i BarentsWatch, tilpasset pc, nettbrett og mobil.

– Utmerket for mindre båter

- Tjenesten er oversiktlig og lett å navigere i. Informasjonen er detaljert, så for mindre båter og kystfiskeflåten vil dette være et utmerket hjelpemiddel, sier kaptein på Hurtigruten, Knut Storø, i pressemeldingen.

- Bølgevarsel er viktig for oss. Dette og værmeldingen er det vi sjekker på forhånd. Da vet vi hva vi kan forvente og kan planlegge rutevalg ut fra komfort og sikkerhet, sier Storø.

Kystverket og BarentsWatch påpeker at bølgevarselet også kan gi miljøgevinst siden seilaser nå kan planlegges mer effektivt. Det kan bidra til redusert forbruk av drivstoff.

Varselet gir for øvrig også informasjon for havbruksnæringen, fiskeflåten og andre kystnæringer.

FAKTA OM AKTØRENE:

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

BarentsWatch er en organisasjon der offentlige etater og forskningsinstitusjoner samarbeider om å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene.