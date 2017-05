Tresfjordbrua åpner i kveld, torsdag 11. mai, kl. 19. Brua har vært stengt siden mandag 8. mai, og skulle opprinnelig være stengt til tirsdag 16. mai, melder Statens vegvesen.

- Vi er glad for å kunne åpne Tresfjordbrua tidligere enn annonsert. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, men det skal gjøres som nattarbeid uten å stenge brua, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det er montert stålplater over brufugene på Tresfjordbrua så det er trygt for syklister og mopeder å ferdes i kjørebanen. En del av asfalten like ved fugene skal byttes ut med spesialasfalt, men dette arbeidet skal gjøres senere på natt uten å stenge brua.