Politiet rykker ut til Hustad fengsel i Fræna.

- Vi er på veg for å assistere ansatte, i forbindelse med at en innsatt lager vanskeligeheter, opplyser Siri Engdahl ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal til Rbnett.

Det er uklart hva det ligger i dette.

- Vi vet ikke helt. Meldinga går ut på at en innsatt lager vanskeligheter inne på cella, sier Engdahl.

Saka oppdateres.