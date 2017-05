Kevin og Theo: 18 runder

Eide: Skolen hadde lagt opp ei rundt 700 meter lang løype i sentrum. For hver runde fikk elevene et stempel, som bevis for utført trim og som kvittering for innsatsen i aksjonen.

Mye humør

Rundt skolen var det mye latter og mange glade fjes å se utover dagen. Innsatsen gikk det ikke an å klage på, ifølge lærer Inger Anne Silseth som sto for stemplingen da Romsdals Budstikke var innom.

Alle skulle fullføre. Hadde noen problem, fikk de hjelp. Det var til og med noen som ble båret rundt løypa, fikk vi vite.

– Elevene har vært kjempeflinke og bakka opp hverandre. Jeg var vakt oppe ved idrettsplassen. Det var rett artig å se på, sier lærer Siv Anita Nerland som vi treffer på veg til skolen.

To av eleven utmerket seg med til sammen 18 runder.

UNICEF-runen

UNICEF-runden er et opplegg som gir norske elever anledning til å hjelpe skoler i Afrika. Den er enkel å gjennomføre og fungerer like godt på ski, skøyter eller med joggesko.

Elevene får et klistremerke eller stempel for hver runde de tilbakelegger. På forhånd har elevenes sponsor lovet å betale et sjølvalgt beløp per runde.

På Eide var Foreldrenes arbeidsutvalget (FAU) sponsor. De satte av 3000 kroner som noen i Afrika får nyte godt av.