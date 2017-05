Fylket får 44 flere ferjemillioner

Det sier stortingsrepresentant Helge Orten (H) til Romsdals Budstikke etter nyheten om 100 ekstramillioner til ferjedrift og hurtigbåter.

Nyheten kommer i kommuneproposisjonen torsdag som presenterer det økonomiske opplegget for kommuner og fylker i 2018. Midlene kommer derme på budsjettet for neste år.

Ikke øremerket

De 100 millionene til alle landets ferjefylket gjelder fylkesvegsamband, ikke riksvegsamband som Molde – Vestnes, opplyser Orten. Riksvegsamband får direktestøtte som del av Nasjonal Transportplan (NTP).

De 44 millionene er ikke øremerket noen spesielle fylkesvegsamband i Møre og Romsdal, men går til fylkeskommunen som et generelt tilskudd til drifta av ferjer og hurtigbåter. Som kjent bruker fylket mange flere millioner på denne drifta enn det staten til nå har dekket.

Med disse ferske millionene, som skal være varige, blir underfinansieringen mindre.

Ny fordelingsnøkkel

Orten opplyser også at de nå jobber med en ny fordelingsnøkkel for midlene til ferjer og hurtigbåter nasjonalt. Med dagens nøkkel har Møre og Romsdal altså på langt nær fått dekket sine reelle utgifter.

– Vi starter et arbeid med en mer objektiv ferjenøkkel som skal gi bedre fordeling mellom fylkene. Siden Møre og Romsdal er det største ferjefylket, kommer man her godt ut av dette, sier han.

Og:

– Med denne bevilgningen viser regjeringen at vi prøver å løfte fylkeskommunens evne til å tilby ferjetjenester på et nivå som reisende kan være fornøyd med.

Den gjeldende ferjenøkkelen er fra 2010, og har dermed gamle tall for trafikken som altså skal oppdateres i arbeidet med ny ferjenøkkel. Orten anslår at det arbeidet vil ta et år eller to.

Underkompensert

Ifølge Sunnmørsposten onsdag bruker Møre og Romsdal 70-80 millioner kroner mer på ferjer og hurtigbåter enn det staten dekker.

– Jeg vil ikke mene noe om hvor mye fylket opplever seg underkompensert. Men en ny nøkkel vil vi få høgere ramme for Møre og Romsdal enn i dag, sier Orten.

Og:

– Dette er særlig viktig inn mot nye anbud med strengere miljøkrav.

Noen ferjefylker vil kunne få mindre statlige overføringer når ny nøkkel med oppdaterte trafikktall er klar.