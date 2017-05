Molde: Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten understreker at foreldre og andre voksne har en nøkkelrolle for å lære barn og unge å beskytte seg sjøl på nett.

– Det er viktig å starte en dialog med barna om livet på nett tidlig. Man må snakke sammen om hva som er greit og ikke – hele tida med et positivt fokus. Det er viktig å ha fokus på medieglede og vise forståelse for alt det positive, og samtidig være tydelig på hvorfor og hvordan ta smarte valg for å beskytte seg sjøl, sier Tønnesen.

Fire menn blottet seg på en halv time

– Det er fryktelig leit at barn utsettes for overgrep, og det må tas på høgeste alvor. Samtidig må vi huske at det store flertallet ikke opplever slikt, og det er viktig ikke å svartmale virkeligheten på nett. Bevisstgjøring og dialog med barna er i de fleste tilfeller oppskriften som skaper trygge og glade mediebarn.

Politiet: Følg med barna

Ikke overrasket over utvikling

Rådgiveren er ikke overrasket over at noen barn lar seg smigre eller true til å gå med på ting som ikke er lurt og som de egentlig ikke vil.

– Barn og unge er stort sett åpne, nysgjerrige og tillitsfulle. Dette kombinert med å vokse opp i et samfunn med mye egeneksponering, kroppspress og press på å få likes er noe av årsakene til at enkelte barn er mindre på vakt når de er på nett. De barna som ellers i livet ikke har det så bra og som kanskje mangler venner og voksenkontakt er mest utsatt for å la seg smigre og lure når de får seg «venner» på nett og i spill, og så videre. Det er derfor viktig å inkludere også andres barn, og snakke med dem om livet på nett og hva som er smarte valg, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen på organisasjonens heimeside.

Ikke få panikk

Sjøl om medieoppslagene kan være urovekkende, så er råd-giveren tydelig på at det er viktig ikke å få panikk.

– Man reagerer gjerne med hysteri og sinne når noe slikt rammer ens eget barn – prøv å tell til ti, og ta konstruktive grep, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen.

– Snakk med barna om at det finnes folk på nettet som utgir seg for å være en venn, være en kjendis, være en på din alder, og så videre, men som egentlig er en person som ikke har til hensikt å være en god venn.

– Bevisstgjør barna om at chatter én til én ikke er lurt – det er ofte her de ubehagelige situasjonene oppstår. Kripos sier også at dette er arenaen hvor mye av det ulovlige oppstår, sier Tønnesen.

– For de yngste så er ordet overgriper et sterkt og vanskelig ord. Bruk gjerne ord som skurker og banditter og forklar tilpasset barnets alder hva de gjør som er straffbart. Snakk med barna om at noen av dem samler på bilder og filmer av barn som har kledd av seg, og som de vil skal gjøre forskjellige ting nakne. At noen har til og med lyst å treffe de barna som de «blir kjent med» på nettet.

– Forklar barn at dette er strengt forbudt, og at det er straffbart å lure barn på denne måten. Pass på å ikke skremme barna, men å snakke passe alvorlig og med en tyngde og med ord og begreper som gjør at barnet forstår nok til å skjønne viktigheten av dine råd, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen.