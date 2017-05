På God Morgen Norge om antistress

I Romsdal Budstikke 28.april skrev fast spaltist og banskjef i Molde, Siw Bergsås "Led oss ikke inn i perfeksjonismen". Her tok hun opp det egentlige formålet med konfirmasjonen, som ofte drukner i stresset med å skape den perfekte dagen.

"Led oss ikke inn i perfeksjonismen"

Hun skrev blant annet: "Jeg må stadig ta meg selv i å ikke forsvinne inn i perfeksjonismens jerngrep. Så jeg har bestemt meg for å slutte å være min egen strenge dommer. Slutte å la alle velmenende konfirmasjonsråd gå inn på meg. Puste dypt. Senke skuldrene. Være realistisk. Positiv. Og trykke på akseptknappen. Det er ikke kongen som kommer i Emmas konfirmasjon".

Reaksjonen har vært mange og positive, forteller Siw Bergsås, og nå har hun også blitt invitert som gjest hos Vår Staude i God Morgen Norge på torsdag morgen klokka 0745 for å snakke om høy skuldre, konfirmasjonsbord og hvordan en kan fri seg fra perfeksjonismens grep.

– Jeg ble egentlig litt overrasket over responsen, for jeg var ikke så veldig fornøyd selv med det jeg hadde skrevet, sier hun.

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Jeg har blitt kontaktet av folk som strever, som ikke greier å holde tritt med utviklingen og forventningene. Noen er stresset fordi de ikke har tid eller råd til å holde stor konfirmasjon. Det viser jo at folk glemmer hva konfirmasjonen egentlig handler om. I jobben i banken opplever vi også at folk tar opp lån på hus eller forbrukslån for å betale konfirmasjonen, sier Bergsås.

Siw Bergsås holdt konfirmasjon for nummer to av tre døtre selv nå i mai.

– Helt ærlig, greide du selv å lage en stressfri dag?

– Ja, jeg syns jeg greide det! Jeg kom en halv time for seint til pynting av lokalet. Men hos oss lager vi konfirmasjon på dugnad, så søstra mi og konformanten hadde allerede dekket bordet da jeg kom, ler Bergsås.

Hun forteller at også medhjelpere i konfimasjonen la lista lavere.

– En som kom for å levere kake fortale at kaken hadde falt sammen. Men hun sa det gjorde jo ingenting siden jeg ikke ville ha det perfekt!