Molde på direkten i NRKs 17. mai-sending

MOLDE: NRK Møre og Romsdals moldebaserte journalist Ann Eli Nøsen er allereie i gang med førebuingane til nasjonaldagen, der ho skal rapportere direkte frå Molde.

– Korfor vart Molde valt i år?

– Kva plassar som skal vere med i den store direktesendinga, vert avgjort sentralt. Men det kan nok ha betydning at det er byjubileum for Molde i år, og kva vi har å tilby herfrå, seier Nøsen.

Molde og Nesset var også med i NRKs 17. mai-sending i 2010, då i samband med Bjørnsonjubileet.I fjor var det Torvikbukt i Gjemnes som hadde besøk av NRK.

Ikkje berre barnetog

Nøsen poengterer at det vert lagt vekt på at sendinga ikkje berre skal bli ei lang rekke barnetog frå ulike stader, men at det også skal vere andre innslag av ulike typar.

– Kva skal de dekke i Molde?

– Vi skal sende frå barnetoget, men skal også ha andre innslag, mellom anna skal vi treffe leikarringen på Romsdalsmuseet.

Vi har vore innom der allereie, det vert eit fargerikt og artig og innslag, lover Nøsen.

Det vert også fleire andre innslag, men NRK vil ikkje røpe alt.

– Vi må ha litt å overraske med også, seier Nøsen og er litt hemmelighetsfull.

– Når går innslaga frå Molde på lufta?

– Vi skal vere med gjennom heile dagen, både på TV og i radio. Men det vanskeleg å seie nøyaktige tidspunkt, i slike sendingar kan det bli endringar – det er dermed ikkje vits i å gå ut med tidspunkt. Men TV-sendinga startar 07.50 – det er planlagt at vi skal inn med første innslag i løpet av den første timen, røper Nøsen.

Store sendingar

Den store TV-sendinga skal ha innslag frå mange stader i heile landet, og også frå utvalde utanriksstasjonar. Det vert 17. mai-stemning i NRK store delar av dagen.

– På TV går 17. mai-sendinga frå 07.50 til klokka 14, og på radio sender vi frå klokka 06 til klokka 12. Vi skal inn med innslag frå Molde også i radiosendinga, opplyser Nøsen.