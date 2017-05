Høie vil likevel beholde de regionale helseforetakene

– Det er helt åpenbart at jeg har skiftet standpunkt når det gjelder de regionale helseforetakene. Jeg har hele tiden vært tydelig på at hvis vi skal gjøre endringer, må det være til noe som er bedre enn i dag, og som har bred tilslutning politisk, sier helseministeren til Dagens Medisin.

Bent Høie vil derfor følge anbefalingene til Kvinnsland-utvalget om å beholde dagens styringsmodell med fire regionale helseforetak når han torsdag legger fram sin oppfølging av utredningen av hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Det er uansett ikke politisk flertall for noen annen eierskapsmodell enn dagens.

– En stor utfordring har vært hva som er alternativet til dagens styringssystem. Det måtte være et bedre system og ha bred politisk oppslutning for å kunne stå seg over tid. Kvinnsland-utvalget hadde ingen bedre alternativer til dagens modell, og det er ikke lenger bred enighet om å legge ned de regionale helseforetakene, sier han.

Høie gikk til valg på å fjerne de regionale helseforetakene. Han var svært kritisk til dette styringsnivået og kalte det blant annet for «glavalag» og stemplet det som et unødvendig byråkratisk mellomnivå.