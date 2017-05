Flytter rettssak til fengselet

Rettssaka mot jenta som er tiltalt for flere brannstiftinger på barnevernsinstitusjoner i Molde og i Nord-Norge, vil gå i Bjørgvin fengsel i Bergen.

– Dette skjer etter en henstilling fra jentas advokat og begrunnes med jentas helsetilstand, sier rådgiver Sissel Dørum Lillebakk ved Romsdal tingrett til Rbnett.

Hun kjenner ikke til at Romsdal tingrett noen gang tidligere har flyttet en rettssak til et fengsel. Nå skal både tingrettsdommer Eli Brusdal, aktor Ingvild Thorn Nordheim og forsvarer Astrid Bolstad til Bergen for å gjennomføre rettsforhandlingene.

– Det er satt av tre dager til rettssaka som starter 6. juni, sier Dørum Lillebakk.

Pressen får ikke være til stede i fengselet når saka kommer opp, men saka vil bli videostreamet til en rettssal i Molde.

I varetekt

Den 16 år gamle jenta sitter varetektsfengslet ved ungdomsavdelinga i Bjørgvin fengsel i Bergen etter den siste brannen på en Aleris-institusjon i Alta. Bygget ble totalskadd i brannen. Romsdal tingrett utvidet fengslingen 4. mai - for to nye uker. Jenta hadde samtykket til fengslingen og deltok ikke i møtet da varetektsfengslingen ble forlenget til 19. mai.

Det er en alvorlig tiltale den unge jenta skal svare på i den provisoriske rettssalen i Bjørgvin fengsel. Ifølge tiltalen kunne liv lett ha gått tapt om ikke brannen i Årølia ble oppdaget i tide.

Flere branner

Jenta var bare 15 år da hun i fjor tente på barnevernsinstitusjonen hun bodde i på Hjelset. Både jenta og tre ansatte ble sendt til sjukehus. To måneder seinere skal hun ha tent på Aleris-institusjonen i Årølia.

Etter at hun flyttet til Alta, ble en Aleris-institusjon i Alta totalskadd i brann. Politiet så brannen i sammenheng med de to brannene i Molde, og tok ut en siktelse mot jenta.

Ny Aleris-bustad totalskadd i brann Blir sett i samanheng med liknande brannar i Molde.

Senere samme måned ble det klart at Nord-Troms tingrett valgte å trosse lovens sterke anbefalinger om ikke å fengsle barn under 18 år.

– Vil bare ha noen å være glad i Tre voksne greide ikke å hindre «Alice» i å tenne på huset for å komme vekk fra Molde.

Jentas forsvarer, Sverre Skimmeland, ba om at hun ble løslatt, men erkjente samtidig at det var få andre alternativ.

– Barn i fengsel er ikke bra, og det er strenge vilkår for det. Når det er sagt, er det et paradoks at hun må fengsles når barnevernet ikke har et tilbud til henne, sa han til Romsdals Budstikke den gang.

16-åring fengslet etter fire branner Derfor valgte dommeren å fengsle den unge kvinnen.