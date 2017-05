Vant Smart Industri-prisen

Brunvoll AS ble under Industrikonferansen 2017 i Oslo tirsdag ettermiddag tildelt Smart Industri-prisen 2017.

Jonas Gahr Støre delte ut prisen. I begrunnelsen for at prisen gikk til Brunvoll, ble det blant annet lagt vekt på at bedriften er omstillingsdyktig, vektlegger produktutvikling, produserer i Norge, og er aktiv på flere fronter.

Administrerende direktør ved Brunvoll AS, Odd Tore Finnøy tok i mot prisen. Like etter overrekkelsen ga han denne kommentaren:

- Det var en meget hyggelig utmerkelse, og en synliggjøring av vår langsiktige produsere i Norge strategi, digitalisering, bærekraft og vårt aktive klyngearbeid har vært riktig og gitt resultater!

Tidligere i dag sa Odd Tore Finnøy dette til Rbnett om å knive i teten for denne prisen:

– Jeg er allerede veldig stolt, beæret og takknemlig. Å komme blant de tre beste til finalen i kåringa av Norges smarteste industribedrift er stort, vi konkurrerer mot to andre fantastiske bedrifter. Men jeg tror vi skårer godt på de kriteriene som er sagt å skulle telle. Vi har satset på automatisering, digitalisering, arbeid i klynge, langsiktig kompetansebygging og produksjon i Norge.

Og vi har jobbet med dette i et langsiktig perspektiv – nå får vi uttelling, sier Finnøy.

– Dette veldig stas, både for arbeidere og eiere i bedriften. Det er kjekt å bli lagt merke til for den innsatsen som er gjort, sa Finnøy.