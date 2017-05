Mange gir blaffen

MOLDE: Gir man fortsatt blaffen, kommer krav om avskilting. Man slipper dessuten ikke unna denne avgiften. Dersom du er en av dem som ikke har betalt, kan du gjøre opp for deg i dag for å unngå å bli trukket i lønn eller trygd. Fra i morgen vil nemlig Statens innkrevingssentral starte arbeidet med å kreve inn utestående avgift, melder Skatteetaten.

Hvem eide bilen 1. januar?

Her går regningen til den som eide bilen ved årsskiftet. Har du solgt bilen etter den tid og den nye eieren ikke har betalt eller ikke vil betale årsavgiften, betyr det at du må rydde opp og betale, uansett hvilken avtale det er inngått mellom kjøper og selger.

Dersom man får purring og likevel ikke reagerer, vil bilen bli avskiltet. Politiet har full oversikt, biler uten betalt årsavgift blir avskiltet på stedet ved kontroll. Det er for lengst slutt på oblater for betalt årsavgift, data i kontrollutstyret til politiet sørger for oversikten.

Upopulær 100-åring

Det som nå kalles årsavgift ble innført som luksusavgift for 100 år siden, da bil var luksus og tilgjengelig for de færreste. Men avgiften har overlevd, og skaffer staten et tosifret milliardbeløp årlig.

Nå blir det ny omlegging, uten at det betyr at avgiften forsvinner. Fra 1. januar 2018 blir årsavgiften omdøpt til trafikkforsikringsavgift og innkrevd av forsikringsselskapene. Den blir da innbakt i forsikringspremien og dermed umulig å unngå å betale.