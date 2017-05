Kjørte bil med over tre i promille

En moldemann i slutten av 30-årene er nylig dømt for kjøring med høy promille.

Skulle kjøpe mer

Det var i desember i fjor at mannen satt hjemme og drakk. Han vet ikke hvor mye han drakk, men på kvelden fant han ut at han skulle kjøre til en butikk for å kjøpe mer å drikke.

Både boligen og butikken han tok sikte på ligger rimelig sentrumsnært.

Kjøreturen endte utenfor vegen og politiet kom ganske raskt til stedet. Mannen fortalte i retten at han ikke husker noe av kjøringen.

Betinget straff

Blodprøven som ble tatt cirka 20 minutter etter kjøreturen viste en promille på 3,19. Mannen forklarte at dette fikk ham til å forstå at han måtte gjøre noe med forholdet sitt til alkohol. Han la seg inn til behandling for alkoholmisbruk og har stort sett vært avholdende etter dette.

Tingrettsdommer Eli Brusdal mente at mannen var «i målgruppen for og egnet til program mot ruspåvirket kjøring». Normalt skulle kjøreturen vært belønnet med 36 dagers betinget fengsel, heter det i dommen. Fengselsstraffen ble imidlertid satt til 32 dager og gjort betinget med en prøvetid på to år under vilkår av at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Mannen mister også retten til førerkort i tre år og må betale 40.000 kroner i bot.