Forsøkte med omkamp om fellessjukehuset

Det var i Kristiansund bystyre tirsdag kveld at Senterpartiet kom med en interpellasjon om fellessykehuset skriver Tidens Krav (betalsak)

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, var i møtet sterkt tvilende til at et nytt bystyrevedtak om omkamp om fellessjukehuset på nåværende tidspunkt ville ha gjennomslagskraft. Han viste også til rettssaken for å få kjent tomtevedtaket om Hjelset ugyldig.

Tidens Krav skriver at Sp mente bekymringer om sengekapasitet og usikkerhet rundt barneavdeling på Hjelset er god nok grunn til en ny runde om fellessykehuset.

Også Høyres Dagfinn Ripnes (H) mente det var best å se an utfallet av rettssaken, og trakk fram at en politisk omkamp nå vil i vil gjøre rettssaken til en vits.

Tidens Krav skriver at Kristiansund bystyre enstemmig vedtok en interpellasjonen der det forutsettes at Kristiansund sykehus opprettholdes med funksjoner som i dag fram til Sykehuset for Nordmøre og Romsdal kan tilby alle tjenester som var forutsatt ved tidligere vedtak. Det kreves også at tiltak på veinettet må innarbeides i NTP. Til slutt kreves det at Kristiansund sykehus skal ha stedlig ledelse.