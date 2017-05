Fengsles i fem år og tre måneder

En mann i slutten av 40-årene måtte i begynnelsen av mai møte i Romsdal tingrett tiltalt for overgrep, vold og trusler mot to stedøtre.

Stefar tiltalt for vold og overgrep mot jenter Stefar skal ha truet og slått søstre for at de ikke skulle avsløre overgrep.

Pågikk i lang tid

Det var kona hans, mor til jentene, som fattet mistanke om overgrepene. Hun varslet politiet i oktober 2014.

Jentene fortalte i retten at overgrepene startet da de var 13 år gamle. For den ene av dem pågikk det jevnlig over fem år – for den andre rundt tre år. Ved flere anledninger var de vitne til overgrepene mot den andre.

Retten fant bevist at «overgrepene mot begge fornærmede skjedde relativt regelmessig og at antallet overgrep var meget høyt».

Vold og trusler

Mannen truet jentene og utøvde også fysisk vold når de vegret seg. Begge var redd for represalier dersom de fortalte til andre hva de gjennomgikk. Blant annet truet mannen med å drepe moren deres dersom de fortalte om dette.

Retten fant det bevist at de var utsatt for slag, spark og kvelertak – i tillegg til truslene og de seksuelle overgrepene.

Begge har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og sliter med ettervirkningene.

Beslag

Ved noen tilfeller tok mannen bilder av jentenes kjønnsorganer. Politiet tok beslag i mannens pc, og her fant de bilder som samsvarte med jentenes forklaringer.

Under rettssaka ble det også vist til epikriser fra sjukehuset som understøttet det søstrene fortalte.

Mor til jentene vitnet også under saka, og fortalte blant annet at hun hadde overrasket mannen delvis avkledd under ei dyne sammen med en av døtrene – også hun delvis avkledd. Det var etter dette hun fikk høre jentenes historier og det var da hun varslet politiet.

Fikk strafferabatt

Mannen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen, men ble ikke trodd av retten.

Normalt skulle mannen blitt straffet med seks års fengsel, skriver tingrettsdommer Oddne Hansen i dommen. Men fordi saka har hatt en liggetid hos politiet på cirka ett år, fikk han ni måneders fradrag.

Mannen ble etter dette dømt til fengsel i fem år og tre måneder. Han ble også dømt til å betale stedøtrene 300.000 kroner hver i oppreisningserstatning.