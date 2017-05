Voldtektssiktet i Kristiansund løslatt

Søndag formiddag ble en mann pågrepet og siktet for en voldtekt i Kristiansund. Hendelsen skal ha skjedd natt til søndag.

Saken etterforskes av Kristiansund politistasjon. Kriminalavdelingssjef Alf Rune Rolland sier at det er gjort flere tekniske undersøkelser. Mannen, fornærmede og flere vitner ble avhørt i går.

– Mannen som ble pågrepet og siktet for voldtekten, ble løslatt i går, og blir ikke fremstilt for varetektsfengsling, sier Rolland til Rbnett mandag. Ifølge kriminalavdelingssjefen er det ikke noe som tilsier at siktelsen mot mannen ikke blir opprettholdt.

Siden politiet står midt oppe i etterforskningen, ønsker de fremdeles ikke å si så mye.

– Vi ønsker å være tilbakeholden ennå, da det er en del etterforskingsskritt som gjenstår, sier Rolland.