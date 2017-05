Sa ja til skjenking for Skyhøyt i Fjæra

Drift- og forvaltningsutvalget i Molde kommune behandlet mandag en søknad om skjenking av alkoholholdig drikke under den nye festivalen på Retiro, Skyhøyt i Fjæra. Festivalen går av stabelen den første helga i juni.

Retiro blir Moldes nye utendørsscene – Flere har tenkt at området egner seg for konserter. Nå vil vi teste det ut.

KrF sa nei

Rådmannen hadde innstilt på ja til bevilling, noe også Drift- og forvaltningsutvalget var enig i. Kun KrF stemte mot. Saka skal til endelig behandling i formannskapet seinere i mai.

Aldersgrensa for konsertene er 15 år, og for at bare de over 18 år skal få anledning til å handle alkohol, skal de utstyres med et armbånd med en annen fargekode enn de mindreårige. Et slusesystem og en egen gruppe vektere skal også bidra til lovlig skjenking, heter det i søknaden.

Mot retningslinjene

– Jeg synes det er veldig bra at de åpner for 15-åringer å komme inn på musikkfestivalen, selv om det går litt imot de tidligere skjenkevedtakene våre, sa Frank Stenløs (V) under behandlingen.

I de alkoholpolitiske retningslinjene til Molde kommune heter det blant annet at «Konserter/festivaler hvor det serveres alkoholholdig drikke skal i utgangspunktet ha aldersgrense fra 18 år og oppover.»

– Jeg regner med at arrangøren vil ha god kontroll på at det bare er de over 18 år som får kjøpt, sa Stenløs.