Gjentatt brøling skapte uro i Ålesund

I Ålesund sentrum har politiet gjennom flere dager fått inn meldinger om brøling. Etter hvert fant de ut hvem som gang på gang uttrykte seg på denne spesielle måten.

Og årsaken? Den viste seg å være et over gjennomsnittlig engasjement under FIFA-spilling...

Dette meldte politiet på sin twitterlogg natt til mandag.

For ordens skyld: FIFA-spill er en serie fotballspill. Siden starten i 1993 har FIFA Soccer vært en av de mest lønnsomme og kjente videospillseriene i markedet. De handler gjerne om FIFA World Cup, UEFA European Championship og UEFA Champions League