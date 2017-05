Blir Brunvoll Norges smarteste industribedrift?

Om lag 80 bedrifter deltok i årets kåring av Norges smarteste industribedrift. Siemens har sammen med Norsk Industri besøkt noen av disse i løpet av vinteren.

Det er nå Brunvoll, Raufoss Technology og Thermofisher Scientific som kjemper om tittelen. Vinneren utropes på Industrikonferansen i Oslo tirsdag 9. mai.

Siemens skriver i en pressemelding at alle bedriftene opererer i et internasjonalt tøft marked, hvor innovasjon og digitalisering er avgjørende for å overleve.

– Brunvoll imponerer. De viser at norske bedrifter besitter verdifull kompetanse, og kan være konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Jeg er sikker på at flere kan lære og bli inspirert av hverandre, sier administrerende direktør Anne Marit Panengstuen.

Usikker på digitalisering

Syv av ti norske industribedrifter tror digitalisering er avgjørende for å kunne være konkurransedyktige om fem år, men syv av ti har mener selv de ikke har en god nok strategi for å klare det. Det viser en undersøkelse som Norsk Industri og Siemens gjennomførte i fjor.

– En høy grad av digitalisering i industrien gjør at systemene snakker bedre sammen, og utvikling, produksjon og vedlikehold kan gjøres raskere. Dermed blir det lettere å tilby skreddersydde løsninger, sier Panengstuen.

Må tørre å satse

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri mener det viktigere enn noen gang at industribedriftene satser på utvikling og digitalisering.

– Det er ikke noe nytt at verden er i forandring, men nå går alt raskere enn tidligere. Gamle storheter falmer raskt når de utfordres i det globale markedet, sier han.

Dette er vurderingen som er gjort av de tre finalistene: