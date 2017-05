Ødela varer på bensinstasjon

En eldre mann ble tatt hånd om av helsepersonell etter at han slo seg fullstendig vrang inne på bensinstasjonen Best Midsund søndag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 21.50.

– Vi fikk melding om at en kunde hadde gjort skadeverk og angrepet og truet betjeningen. Vi fikk beskjed om at andre kunder hadde kommet til og fikk kontroll på mannen. Ti minutter seinere kom det beskjed til operasjonssentralen om at ambulansepersonell hadde tatt hånd om mannen og at det ikke var behov for politihjelp, sier operasjonsleder Frode Gjøsund til Rbnett.

– Folk vi har snakket med i Midsund sier at det er rart at ikke politiet rykker ut på slike hendelser?

– Dette er en type sak politiet normalt hadde ville rykket ut på. Her kom imidlertid raskt beskjed om at helsepersonell hadde kontroll, og derfor ble det ikke vurdert som nødvendig å sende en patrulje utover. Det ville uansett tatt noe tid før vi kom fram til stedet.

Folk som var i bensinstasjonen da hendelsen skjedde, mente den eldre mannen både var beruset og psykisk ustabil. Mannen rakk å gjøre skader på varer og på butikkdelen, og bensinstasjonen valgte å stenge etter hendelsen – før vanlig stengetid.

Forholdet blir anmeldt.