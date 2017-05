Savnet MC-fører i Ålesund kom til rette

Mannen, som er i 30-årene, ble vinket inn av politiet i en fartskontroll i Moa/Vegsund-området i Ålesund lørdag ettermiddag, men nektet å stoppe.

– Etter dette unnlot føreren også å stanse i ei politisperring som var satt opp på Glomset, nettopp for å ta vedkommende, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han tok angivelig store sjanser for å unnslippe kontroll.

Da verken politiet eller folk rundt mannen i ettertid klarte å komme i kontakt med ham ble det satt i gang en leteaksjon rundt midnatt. Personell fra Røde Kors og Norske Redningshunder ble satt inn i søket.

– Vi er redd for at han skal ha blitt skadet. Det er utelukkende årsaken til at vi har satt i gang leteaksjonen, sa operasjonsleder John Bratland.

Like før klokken 04.00 natt til søndag meldte politiet at mannen var kommet til rette, og at han var uskadd.

Søndag ettermiddag opplyser politiet at mannens fart ble målt til 180 km/t. Han blir anmeldt, og har fått førerkortet beslaglagt. MCen er avskiltet.