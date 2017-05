Ble mål til 180 km/t – stakk av

Mannen, som er i 30-årene, ble vinket inn av politiet i en fartskontroll i Moa/Vegsund-området i Ålesund lørdag ettermiddag, men nektet å stoppe.

– Etter dette unnlot føreren også å stanse i ei politisperring som var satt opp på Glomset, nettopp for å ta vedkommende, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt.

Satt i gang leteaksjon

Han tok angivelig store sjanser for å unnslippe kontroll.

Da verken politiet eller folk rundt mannen i ettertid klarte å komme i kontakt med ham ble det satt i gang en leteaksjon rundt midnatt. Personell fra Røde Kors og Norske Redningshunder ble satt inn i søket.

– Vi er redd for at han skal ha blitt skadet. Det er utelukkende årsaken til at vi har satt i gang leteaksjonen, sa operasjonsleder John Bratland.

Kom til rette igjen

Like før klokken 04.00 natt til søndag meldte politiet at mannen var kommet til rette, og at han var uskadd.

– Mange som reagerer

Søndag ettermiddag opplyser politiet at mannens fart ble målt til 180 km/t. Han blir anmeldt, og har fått førerkortet beslaglagt. MCen er avskiltet.

Operasjonsleder Borge Amdam sier til NRK at politiet får god hjelp av publikum og vitner i denne type situasjoner, slik at de får stanset slike førere.

– Det er mange som reagerer på slik kjøring, sier han.