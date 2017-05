Skrev ut over 50 bøter i Rauma

Fra klokken 14.50 til 19.15 fredag avholdt tre UP-patruljer fartskontroll på europavei 136, nærmere bestemt i 60-sonen på Verma i Rauma.

Her ble det skrevet ut 50 forenklede forelegg, hvor høyeste målte hastighet var 85 km/t. Fire sjåfører, hvor den raskeste av dem kjørte 104 km/t, fikk førerkortet beslaglagt.

To forenklede forelegg ble også skrevet ut i en 80-sone litt lengre ned i dalen. Høyeste målte hastighet her var 106 km/t. I tillegg måtte en sjåfør betale gebyr for ikke å ha brukt bilbelte.

Samme kveld ble det også gjennomført en fartskontroll på fylkesvei 65 i Rindal, fra klokken 18.50 til 19.50. Her fikk en sjåfør bot for å ha kjørt 78 km/t i 60-sonen.