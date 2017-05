Havari for båt i Tomrefjord

På Twitter lørdag kveld kl 20:46 melder Redningsselskapet på Twitter at skøyta "Det Norske Veritas II" er på veg for å hjelpe en havarist i Tomrefjord.

En time senere er alt under kontroll.

- Redningskjøta er nå framme ved båten. Det var ingen stor dramatikk, sjøl om det kanskje kan oppleves sånn for den som får motorstans, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til Rbnett.

- Dette skjedde midt ute på fjorden så det var ikke fare for at båten skulle drive i land, utdyper Viste.

Det skal ha dreid seg om motorproblemer eller girproblemer for fritidsbåten.

- Den meldinga vi har fått er at båten befinner seg i Midtfjorden i Haram kommune, sa Viste til smp.no like etter at Redningsskjøyta satte kursen mot Tomrefjord.